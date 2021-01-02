الامارات | البطائح يعزز صدارة «الهواة» بالفوز على الذيد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز أمس فريق البطائح على ضيفه الذيد بهدف نظيف، سجله البرازيلي أليكس في الدقيقة 50، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، ليصل إلى النقطة 18 في صدارة البطولة، بينما واصل الذيد وجوده في المركز الأخير بنقطة واحدة. وشهدت المباراة طرد لاعبين من الذيد، هما ماجد جمعة ومايد الزعابي. وفي مباراة مهمة أخرى، فاز الحمرية على دبا الحصن بهدف مقابل لا شيء، سجله وليد أحمد (64)، ليصبح رصيد الحمرية تسع نقاط في المركز الخامس، بينما دبا الحصن بـ11 نقطة في المركز الرابع. وفاز مسافي على العربي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وسجل لمسافي حمد سعيد (26)، والايفواري ديلان (49 و56)، وعبيد راشد (80)، بينما سجل للعربي البرازيلي باولو سيلفا (36). وأصبح لدى مسافي 12 نقطة في المركز الثاني، والعربي بست نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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