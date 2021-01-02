شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يفتح النار على موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الاهلى السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر ارتكب أخطاء فنية خلال مواجهة وادي دجلة بعد التعادل السلبي.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «كان يجب على موسيماني لان يلعب بثنائي في خط الهجوم من أجل استغلال الفرص وتسجيل الاهداف ولكنه كان سلبيا للغاية في مباراة اليوم ولم ينجح في إدارة الامور الفنية بشكل جيد».

وأضاف مازحاً: «التغييرات كانت متأخرة للغاية وكان يجب أن يقوم بإجراء تغيرات داخل الملعب لإرباك حسابات وادي دجلة ولكن هذا لم يحدث من جانب موسيماني».