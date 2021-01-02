شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: موسيماني لم ينجح في إدارة لقاء دجلة بشكل مميز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الاهلى السابق أن شكل الفريق الأحمر المميز كان غائب خلال مباراة اليوم أمام وادي دجلة بعد التعادل السلبي.
وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الأهلي خاض لقاء اليوم بتشكيل مميز رغم الغيابات ولكن موسيماني لم ينجح في إدارة اللقاء من الناحية الفنية بشكل مميز».
وأضاف مازحاً: «الأهلى لم يستطيع تحقيق الفوز في حضور موسيماني وكان يفوز وهو غائب بسبب معاناته من فيروس كورونا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: موسيماني لم ينجح في إدارة لقاء دجلة بشكل مميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.