شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: موسيماني لم ينجح في إدارة لقاء دجلة بشكل مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الاهلى السابق أن شكل الفريق الأحمر المميز كان غائب خلال مباراة اليوم أمام وادي دجلة بعد التعادل السلبي.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «الأهلي خاض لقاء اليوم بتشكيل مميز رغم الغيابات ولكن موسيماني لم ينجح في إدارة اللقاء من الناحية الفنية بشكل مميز».

وأضاف مازحاً: «الأهلى لم يستطيع تحقيق الفوز في حضور موسيماني وكان يفوز وهو غائب بسبب معاناته من فيروس كورونا».