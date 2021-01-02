شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: دجلة فشل في استغلال غيابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن فريق وادي دجلة لم ينجح في استغلال غيابات النادي الأهلى خلال مواجهة اليوم بعد التعادل السلبي.
وقال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «وادي دجلة لم يستطيع اقامة الهجمات المرتدة على الفريق الأحمر أو الاستحواذ على الكرة بل كان الأهلر هو الأكثر استحواذا خلال أوقات اللقاء».
وأضاف: «لم نرى أي خطورة على الإطلاق من الفريق الدجلاوى على مرمي محمد الشناوي ومن الطبيعي أن فريق وادي دجلة كان يستغل المساحات الكبيرة ولكنه فشل في ذلك».
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