شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد يزور صالة أكتوبر استعدادا للمونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، صالة اكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الاخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجارى، يأتى ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولى على ان تكون كل الأمور فى وضعها الصحيح بكل دقة، ويعمل الدكتور حسن مصطفى على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى البطولة من اجل ضمان تنظيم مبهر للنسخة الـ27 لبطولة العالم الذى تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا فى البطولة لأول مرة فى التاريخ فى نسخة استثنائية من المونديال .
صالة أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية وبرج العرب هى ضمن ثلاث صالات تم إنشاؤها على اعلى مستوى عالمى لاستضافة المونديال بالاضافة إلى صالة ستاد القاهرة التى تم تطوريها بشكل متميز.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.
من جانبه، كشف علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد على اكتمال صفوف المنتخب الأول بانضمام المحترف يحيى خالد لاعب فيسبرم المجرى غدا السبت تمهيدًا لخوض وديتى اليابان مع الفراعنة استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع اليابان فى وديتين 5،7 يناير القادم، وجارى الاتفاق مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.
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