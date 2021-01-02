شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد يزور صالة أكتوبر استعدادا للمونديال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، صالة اكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الاخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجارى، يأتى ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولى على ان تكون كل الأمور فى وضعها الصحيح بكل دقة، ويعمل الدكتور حسن مصطفى على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى البطولة من اجل ضمان تنظيم مبهر للنسخة الـ27 لبطولة العالم الذى تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا فى البطولة لأول مرة فى التاريخ فى نسخة استثنائية من المونديال .

صالة أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية وبرج العرب هى ضمن ثلاث صالات تم إنشاؤها على اعلى مستوى عالمى لاستضافة المونديال بالاضافة إلى صالة ستاد القاهرة التى تم تطوريها بشكل متميز.