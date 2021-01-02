شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أستحق نظرة مختلفة من المنتخب.. وأثق فى عدالة "البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، الشكر للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، بعدما أشاد به ووصفه برجل مباراة الفريقين التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

قال عبد المنصف خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، إشادة موسيمانى شيئ مميز بالنسبة لى خاصة وإنه مدرب الفريق الخصم، وسبق وحقق ثلاث بطولات مع المارد الأحمر فى وقت قصير.

تابع أوسة تصريحاته، إنه كان يتمنى المزيد من الفرص لفريق الأهلى حتى يزيد من تألقه، واثبات امكانياته، لافتًا إلى إن أخر "كلين شيت" فى مباراتين كان أمام الأهلى والزمالك، واصفًا تسديدة على معلول بالأخطر خلال المباراة، والتى احتاجت مجهود كبير للتصدى لها.

أردف حارس وادى دجلة تصريحاته، إنه يخوض تدريبات يومية على سرعة رد الفعل عن طريق كرات التنس واستخدام الليزرعلى الحائط، مؤكدًا أن الحركة الذهنية العامل الأساسى فى تألق حارس المرمى.

وتحدث محمد عبد المنصف عن أمنيته بالانضمام لصفوف المنتخب، قائلاً: "الشهر المقبل سأتم 44 عامًا، ومازال لدى أمل فى الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى.. تعرضت للظلم من الأجهزة الفنية السابقة للمنتخب، رغم تألقى لم يكن لى نصيب من الإنضام، لكن أثق فى عدالة الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدري، وأن يكون هناك نظرة مختلفة، والأهم هو التألق فى الملعب وليس السن".