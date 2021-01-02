شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 1 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 1 / 2021، فى مقدمتها فرجانى ساسى فى رسالة غامضة عبر "إنستجرام": لقد طفح الكيل

فرجانى ساسى فى رسالة غامضة عبر "إنستجرام": لقد طفح الكيل

وجه التونسي فرجانى ساسى، لاعب الزمالك، رسالة غامضة عبر "ستورى إنستجرام" الخاص به قائلا "لقد طفح الكيل"، مع نشر إشارات الضحك على جملته بالتزامن مع استبعاده من قائمة الفريق الأبيض التى تستعد لمواجهة إنبي بالحولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وادى دجلة يوقف انتصارات الاهلي فى ليلة تألق محمد عبد المنصف

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلي وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90.. فيديو

فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

استبعاد مصطفى محمد وساسى وعودة طارق حامد لقائمة الزمالك أمام إنبى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي غدا بالدوري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك نظيره إنبي فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. والتر بواليا أول كونغولي بالأهلي والجنسية رقم 25 فى تاريخ النادى انضم الكونغولى والتر بواليا صفقة الأهلى الجديدة لقائمة اللاعبين الأجانب الذين يرتدون القميص الأحمر ويدافعون عن طموحاته فى المسابقات المحلية والأفريقية، ليصبح أول لاعب كونغولى يرتدى قميص الأهلى فى تاريخ اللاعبين الأجانب الذين لعبوا بالقميص الأحمر.

أشرف قاسم: لجنة الزمالك نجحت فى إنجاز "المهام الصعبة" وجلسة مع ساسى

أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعد حسم اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ملف التجديد رباعي الفريق الكروي الأول محمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبدالرحيم “جنش”، بالإضافة إلى تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي.