شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يثير الجدل تحكيميا فى إدارة لقاء الاهلي ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الاهلي X وادى دجلة الجولة الـ5 للدوري الممتاز في نسخته الـ62

النتيجة – تعادل الفريقين بدون أهداف

الملعب - ستاد السلام

الحكم الدولي – أحمد الغندور

المساعد الأول – محمد عبد المجيد

المساعد الثاني – شهاب راشد

الحكم الرابع – محمد حسن

ثنائي الـ"VAR" – حسام عزب – حمادة القلاوى

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة - الارتداد - التمركز - الرشاقة - المرونة - زاوية الرؤية)

على الرغم من أن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا إلا أنه كان يتحرك بشكل عشوائى، خاصة فى شوط المباراة الأول، وغابت عنه زاوية الرؤية المناسبة أغلب فترات المباراة، وكان يجد صعوبة فى الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة، خاصة فى المرتدات بالقرب من منطقة الجزاء، حتى أنه كان يتداخل أحيانا فى اللعب، مما جعله غير موفق.

وفى بعض التقديرات الفنية والإدارية كان الغندور الصغير بعيدا عن مستواه المعهود الذى ظهر عليه الموسم الماضى، ولم يكن موفقا فى تقدير الوقت بدل

الضائع فى نهاية شوط المباراة الثانى، واكتفى بـ4 دقائق فقط.

الشخصية

الغندور لم يكن حاسما مع اعتراضات اللاعبين، فى الوقت الذى تدخل بشكل جيد مع اعتراضات الأجهزة الفنية، وتأخر كثيرا فى إشهار البطاقات، طبقا للقانون، فى محاولة للسيطرة على اللقاء على حساب تطبيق القانون.

تطبيق القانون (28 مخالفة – إنذارين – تغاضى عن 4 أخرى)

كان الدولى أحمد الغندور على موعد لتقدير المخالفات الفنية على الفريقين، فتدخل بالصافرة واحتساب 32 مخالفة، فى الوقت الذى سمح باستمرار اللعب فى أكثر من مخالفة مؤثرة كانت تستوجب التدخل بالصافرة، وذلك لعدم توافر زاوية الرؤية المناسبة، وأشهر البطاقة الصفراء فى مناسبتين؛ الأولى من نصيب أحمد مجدي لاعب دجلة، والأخرى للاعب الأحمر أليو ديانج، فى الوقت الذى تغاضى عن إشهار البطاقة فى أكثر من مناسبة طبقا للقانون.

المساعدان

ظهر الثنائى بيقظة، وحاولا التمركز بشكل جيد، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، وأشارا إلى 6 حالات تسلل فى توقيت مناسب، كما تدخلا

بشكل جيد فى الأخطاء القريبة منهما، وتعاونا مع الحكم فى إدارة المباراة طبقا للقانون.

الحكم الرابع

حاول السيطرة على المنطقة الفنية، مستغلا خبرته فى التعامل مع الأجهزة، وأدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 30 خطأ - 3 ركلات ركنية - حالتا تسلل - إنذاران.

الدرجات: الحكم 8.0 - المساعد الأول 8.3 - المساعد الثانى 8.3 - الحكم الرابع 8.0.

ثنائي الفيديو 8.0، لم يكن هناك ما يستدعى تدخل الكابينة خلال فعاليات اللقاء.