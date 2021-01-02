شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى كان بيقوله ايه.. شاهد حوار جانبى بين موسيمانى ومدرب دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دار حوار جانبى بين بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، ويكوديموس بابافاسيليو، مدرب وادى دجلة فى المباراة، التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الاهلي، وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الاهلي عرضا جيدا لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الاهلي لفوز، ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي، بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي

الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح

الهجوم: أمير عادل – كالديرون – جورجينيو