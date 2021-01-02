شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادي دجلة: خطفنا نقطة غالية من الاهلي والأحمر المرشح الأول للقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن سعادته بالتعادل أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال المدير الفني لفريق وادى دجلة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، إن المارد الأحمر المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري المصري، مؤكدا أن الأحمر لم يتأثر بالغيابات؛ لأنه يمتلك لاعبين ذوى إمكانيات عالية، وكذلك دكة قوية قادرة على صنع الفارق في أي وقت.

وأشاد بابافاسيليو بإمكانيات الأهلى، موضحا أن وادى دجلة لعب أمام فريق لم يخسر سوي مباراة واحدة في الموسم الماضى، الأمر الذى يجعل التعادل معه غالى جدا، لافتا إلى أن هذا التعادل يأتي بمثابة مكافأة بعد الإعداد الجيد للمباراة وإيقاف خطورة لاعبى الأحمر.

وأضاف: "الشوط الثاني كان مختلفا بسبب ضغط لاعبي الأهلي، لكن استطعنا غلق المساحات أمام الفريق الخصم وكان لدينا بعض الهجمات في الشوط الثاني، كما أن الحارس محمد عبد المنصف كان حاضرًا مع الفريق خلال الفرص التي أتيحت للأهلي، وهذا يظهر إمكانياته".

وتعطل قطار الأهلي بعد التعادل سلبيا مع دجلة فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط، ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات، فيما يرتفع رصيد دجلة لـ5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن. خط الهجوم: محمد شريف.

بينما تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي. الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح. الهجوم: أمير عادل – كالديرون – جورجينيو.