شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف عن سعيه لتخطي أرقام الحضري: «قاعد بيعد مشاركاتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، إن يحاول تقديم مستوى جيد خلال الفترة المقبلة، ولم يشغل ذهنه بتخطى الرقم القياسي المسجل باسم عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي السابق.

أضاف عبدالمنصف، خلال تصريحاته تلفزيونية مساء اليوم عقب لقاء وادي دجلة والأهلي المنتهي بالتعادل السلبي: «الحضري قافش عليّ بسبب إصراري لكسر رقمه المسجل في الدوري المصري، الحضري قاعد بيعد لقاءاتي، شاركت في 25 موسمًا متتاليًا في الدوري وفخور بذلك».