شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: ما فعله مرتضى منصور في الزمالك خلال 5 أعوام لم يفعله أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، إن ما فعله مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف خلال 5 أعوام لم يفعله أحد.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ضد أن يتجاوز أحد من داخل نادي الزمالك كما أن لمرتضى منصور أخطاء، لكن يجب أن نعطي لمرضى منصور حقه فيما فعله داخل الزمالك.

وكشف الكاتب والسيناريست، مدحت العدل، أن الكثير من الشخصيات تحولت مواقفها ضد مرتضى منصور بعد رحيله عن نادي الزمالك، وهو أمر غير مستحب.