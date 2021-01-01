شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب جماهير الأهلي بالصبر على صلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالصبر على صلاح محسن لاعب الفريق، وقال: إنه صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو دائما ما يقوم بتوجيهه بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي للفريق.
وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ووادي دجلة، أن الغيابات تدفعه إلى البحث عن بدائل وتنويع طريقة اللعب، والأهلي خسر نقطتين اليوم أمام دجلة، ولكنه كمدرب تعلم أنه في غياب الأساسيين كيف تلعب المجموعة الثانية في الفريق. وأضاف: من الأفضل أن يكون هناك بدائل في كل مركز وأن يكون هناك دكة قوية، ومع كل اختبار لكورونا دائمًا ما يسأل نفسه من سيكون خارج الفريق؟.
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