شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب جماهير الأهلي بالصبر على صلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالصبر على صلاح محسن لاعب الفريق، وقال: إنه صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو ‏دائما ما يقوم بتوجيهه بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي للفريق.‏

وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ووادي دجلة، أن الغيابات تدفعه إلى البحث عن بدائل وتنويع ‏طريقة اللعب، والأهلي خسر نقطتين اليوم أمام دجلة، ولكنه كمدرب تعلم أنه في غياب ‏الأساسيين كيف تلعب المجموعة الثانية في الفريق.‏ وأضاف: من الأفضل أن يكون هناك بدائل في كل مركز وأن يكون هناك دكة قوية، ‏ومع كل اختبار لكورونا دائمًا ما يسأل نفسه من سيكون خارج الفريق؟‏.