شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم الجمعة مباراتين وهما بيراميدز وغزل المحلة ومباراة الاهلي وادي دجلة، وفاز فريق بيراميدز بعدد 3 أهداف مقابل هدفين لوادي دجلة، بينما تعادل الأهلي مع وادي دجلة دون أهداف.

وسجل عبدالله السعيد هدف لنادي براميدز ثم تعادل الإنتاج الحربي بهدف معاذ الحناوي، ثم تقدم الإنتاج الحربي بهدف آخر لمصطفي الجمل، وحقق رمضان صبحي هدف التعادل لبيراميدز ثم حقق إريك تراوري الهدف الثالث لفريق بيراميدز.

ويلعب السبت 2 يناير 2021 لعب 3 مباريات وهي مباراة سموحة ضد سيراميكا كليوباتر ومباراة طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري ومباراة الزمالك ضد انبي .

ومازال نادي الجونة يصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 11 هدفًا بينما يصدر لاعبه والتر بواليا مع لاعبا النادي الأهلي محمود كهرباء ومحمد شريف وعمر كمال لاعب المصري ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف لكل منهم.

جدول ترتيب الدوري المصري

الفريق عدد المباريات النقاط الجونة 5 11 الأهلي 4 10 المصري 5 9 الزمالك 3 7 الأهرام 4 7 سيراميكا كليوباترا 2 6 الإسماعيلي 5 6 نادي أسوان 4 6 وادي دجلة 4 5 البنك الأهلي 4 5 سموحة 4 5 غزل المحلة 5 5 إنبي 3 4 مصر المقاصة 5 4 الاتحاد السكندري 3 4 الإنتاج الحربي 5 4 المقاولون 4 3 طلائع الجيش 4 1

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف والتر بواليا الجونة 3 محمود كهرباء الأهلي 3 محمد شريف الأهلي 3 عمر كمال المصري 3 عبدالله السعيد بيراميدز 2 مصطفي محمد الزمالك 2 محمد عبدالمجيد الانتاج الحربي 2 أحمد سمير طلائع الجيش 2 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 2 محمد صادق الاسماعيلي 2 صلاح أمين وادى دجلة 2 هيثم مصطفي أسوان 2 حسام حسن سموحة 2 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 2 عمرو جمال طلائع الجيش 2 فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي 2