شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير التحكيمي أحمد الشناوي: الأهلي يستحق ضربة جزاء واضحة خلال لقاء دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، إن النادي الأهلي له ضربة جزاء واضحة خلال لقاء وادي دجلة خلال الكرة المشتركة التى جمعت أحمد بيكهام مع أمير عادل داخل منطقة جزاء الغزلان، وقام الأخير بشد ذراع لاعب النادي الأهلي.

أضاف الشناوي خلال فقرته التحليلة لأداء الحكام بإحدى القنوات الفضائية، أن حكم اللقاء الخاص بلقاء وادي دجلة والأهلي جانبه الصواب عند احتسابه الوقت بدل الضائع، وكان عليه احتساب 7 دقائق بدلا من 4.