شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة غدًا قبل لقاء سونيديب الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدا السبت، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد «الأهليwe السلام»، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة سونيديب. وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
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