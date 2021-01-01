شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة غدًا قبل لقاء سونيديب الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة غدا السبت، على أن يعود ‏الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل ‏على استاد «الأهلي‏we ‎‏ السلام»، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة سونيديب.‏ وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة ‏الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏