شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد التعادل مع دجلة: هناك 11 لاعبًا مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إن الأهلي لم يؤد بالشكل المطلوب في الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، وقبل نهاية الشوط الأول حصل الفريق على فرصتين من الناحية اليسرى، وكان بإمكانه ‏التسجيل.‏ وأكد موسيماني أن هناك غيابات 11 لاعبا ما بين إصابات أو كورونا، ولكنه لا يبحث عن ‏أعذار، واضطر إلى تغيير طريقة اللعب والعودة إلى الطريقة الأولى 4-2-3-1 في مواجهة ‏اليوم، وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا قريبين من التسجيل في ظل الضغط القوي على ‏الفريق المنافس.‏ الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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