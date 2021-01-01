شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: أداء حسين الشحات كان سيئًا في لقاء وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، إن حسين الشحات قدم أداء فينا سيئا خلال لقاء وادي دجلة، وعليه مراجعة نفسه خلال الفترة المقبلة ونسيان الهدف العالمي الذي سجله في شباك الوداد المغربي خلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
أضاف صلاح اليدن، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم عقب لقاء الأهلي ووادي دجلة، لابد أن يتخذ الشحات القرارت بشكل سليم، ويبتعد عن التأخير في التمرير أو التصويب، تجنبا لقطع الكرة من قدميه.
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