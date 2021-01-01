شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن والتر بواليا: سيساعد الفريق كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الوافد الجديد والتر بواليا، سوف يساعد الفريق ‏كثيرًا خلال المرحلة المقبلة، وسيكون حلًّا في ظل التعايش مع فيروس كورونا الذي يتسبب في ‏غيابات إجبارية.

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي ودجلة، بالتأكيد أنه في حالة عودة الـ11 لاعبا المصابين لن يكون ‏في حاجة إلى تدعيم، مشيرًا إلى أنه يحب سياسة التدوير بين اللاعبين.‏