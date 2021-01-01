شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني عن والتر بواليا: سيساعد الفريق كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الوافد الجديد والتر بواليا، سوف يساعد الفريق كثيرًا خلال المرحلة المقبلة، وسيكون حلًّا في ظل التعايش مع فيروس كورونا الذي يتسبب في غيابات إجبارية.
واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي ودجلة، بالتأكيد أنه في حالة عودة الـ11 لاعبا المصابين لن يكون في حاجة إلى تدعيم، مشيرًا إلى أنه يحب سياسة التدوير بين اللاعبين.
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