سوتشيك يتألق في فوز وست هام على إيفرتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل توماش سوتشيك هدفا بتسديدة صاروخية قبل أربع دقائق من النهاية ليقود وست هام يونايتد للفوز 1-صفر على مضيفه إيفرتون في أول مباراة في العام الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغابت الأهداف عن المباراة حتى سجل لاعب وسط منتخب التشيك هدف الفوز المستحق في الدقيقة 86.

وخسر وست هام جهود الحارس أوكاش فابيانسكي بسبب الإصابة خلال الإحماء لكن بديله دارين راندولف لم يواجه أي تسديدة تذكر على المرمى بعد أن عانى إيفرتون لاختراق دفاع منافسه.

وأهدر وست هام بعض الفرص السانحة حتى هدف سوتشيك المتأخر ليمنح ديفيد مويز مدرب وست هام أول انتصار له في جوديسون بارك منذ مغادرة إيفرتون في 2013.

ويحتل وست هام المركز العاشر برصيد 26 نقطة بينما استمر إيفرتون، الذي كان يمكنه التقدم للمركز الثاني حال فوزه، في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ومنح نزول البديل ميخائيل أنطونيو في الدقيقة 59 وست هام القوة المطلوبة ولاحت للفريق العديد من الفرص المتتالية بعدها لكن تسديدة سوتشيك المتأخرة هي التي حسمت الفوز.

وقال مويز لشبكة بي.تي سبورت «اللعب في جوديسون بارك والخروج بالنقاط الثلاث كلل مجهودنا بعد أداء جيد.

وأضاف «كان من المهم الخروج بشيء من المباراة. كانت ثالث مواجهة نخوضها في ستة أيام وطلبنا من اللاعبين الفوز وقاموا بعمل رائع». الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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