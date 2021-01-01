شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سبب تعادل الأهلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة وادي دجلة، وكان بإمكان الفريق أن يسجل خاصة مع الدقائق الأولى من المباراة، عندما ‏أتيحت فرصة لمحمد شريف في الدقيقة الخامسة، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم، يوجد بها ‏جميع النتائج، وعلى الجميع أن يتقبل نتيجة التعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم.‏

وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي واجه فريقًا يجيد التحضير من خط ‏الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبدالمنصف هو رجل المباراة، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات ‏والكرات الصعبة.‏