شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: معلول الوحيد في الأهلي صاحب اللمسات الصحيحة خلال لقاء دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، إن علي معلول، الجناح الأيسر للأحمر، هو اللاعب الوحيد الذي لعب الكرة بطريقة صحيحة داخل مربع عمليات وادي دجلة خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم وانتهى بالتعادل السلبي.

وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحاته التلفزيونية مساء اليوم، أن علي معلول له حلول سحرية داخل الملعب، وكان بإمكانه تسجيل هدف الفوز لفريق من خلال التسديدة الصاروخية الذي صوبها خلال الشوط الثاني، ولكن براعة محمد عبدالمنصف، تصدت لها، وأخرجت الكرة في النهاية لضربة جانبية.