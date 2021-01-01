شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: لا أخشى الإقالة وعجمان لن يهبط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان أن فريقه خسر أمام الشارقة المتصدر، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي وهو يلعب بنقص كبير، وقال: «لعبنا وينقصنا نصف الفريق، من بينهم المحترفان بوبكر تراولي ووليام أوسو، ورغم ذلك جارينا الشارقة، وفريقنا يؤدي بشكل ممتاز في المباريات الأخيرة، وبعد اكتمال صفوف الفريق وعودة المصابين والموقوفين أؤكد أننا سوف نحصل على النقاط».

وتابع: «مباراة الشارقة كانت في متناولنا لولا الظروف التي يمر بها الفريق، ورغم ذلك كنا قريبين من تعديل النتيجة في أي ثانية، نحن نمر بظروف صعبة لا يستطيع أحد تحملها، وها نحن نقاوم ونكافح».

وعن خطر الهبوط الذي يتهدد فريقه، قال: «لا خوف على عجمان من الهبوط، ونحن نحتاج فقط إلى تحقيق الانتصارات كي نقف على المسار الصحيح، وبلا شك يحتاج الفريق للدعم، والمشكلة ليست في الأجانب لوحدهم، فكلنا في مركب واحد، من لاعبين وجهاز فني، ولا يمكن أن نعفي أحداً من المسؤولية، وبلا شك أننا نلوم أنفسنا».

ورداً على سؤال حول إذا كان يخشى الإقالة، قال: «بالطبع لا أخشى الإقالة، وأنا بطبعي الخوف ليس في قاموسي أبداً، فنحن نعمل في ظروف في منتهى الصعوبة والقسوة، ونحتاج إلى مزيد من التركيز والتعاون والتكاتف».