شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: فرجاني ساسي لم يتمرد على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى المذاع عبر قناة الزمالك، أن الشائعات التى تطارد فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق أصبحت تثير غضبه وغضب جماهير الزمالك، وأبدى يحيى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك، تعجبه من الهجوم على ساسى بدعوى تمرده في الزمالك، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح والدليل على ذلك أن اللاعب لم يعترض على عدم مشاركته فى لقاء سموحة، وأن السبب الرئيسى وراء "تويته" ساسى التى قال فيها "لقد طفح الكيل" ليس لها علاقة بمستحقاته المالية لأنه حصل عليها.

وأضاف طارق يحيى أن جماهير النادى اطمأنت بعد تجديد عقود رباعى الفريق شيكابالا وجنش وأحمد فتوح وأوباما قائلا، "شيكابالا ضرب مثلا في الوفاء والانتماء وحب نادى الزمالك وعشق الكيان، مؤكدا أن جماهير النادى تقدره وأن اللاعب لا يعلم قيمة عقدة ماليا ووقع على بياض " .

على جانب آخر، أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى غدا بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:-

محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبدالغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.

فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.

وتشهد قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، مع غياب محمود علاء لعدم الجاهزية الفنية بعد شفاءه أمس الخميس من فيرس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعد بسبب الإصابة بفيرس كورونا.