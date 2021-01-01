شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، الجمعة، منافسات دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2020/2021، وشهدت الجولة الأولى فوز كل من، الأهلى على دلفى 3/0 والشمس على الطيران 3/0 والزمالك على أصحاب الجياد 3/0 والجزيرة على سموحة 3/2 والصيد على أكتوبر 3/0، بينما تأجل لقاء هليوبوليس مع سبورتنج.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس ، كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقام مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة بانطلاق الموسم الجديد على صعيد الرجال يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.