شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بين لاعبي الأهلى ودجلة عقب نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى ووادى دجلة مشادات عنيفة بين لاعبي الفريقين عقب المباراة التى جمعهتهما مساء اليوم الجمعة، وانتهت بالتعادل السلبي، الأمر الذى أجبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للغزلان على التدخل والذهاب إلى غرفة خلع ملابس نجوم الفريق الأحمر واحتواء الموقف.

وحاول أحد أفراد الجهاز الإداري للفريق الدجلاوي بعد نهاية المباراة الاحتكاك بلاعب الفريق الأحمر حسين الشحات، قبل أن يتم احتواء الأمر بين اللاعبين دون أى أزمات، ويدخل لاعبو الفريقين لغرفة خلع الملابس.

وتعطل قطار الأهلي بعد التعادل سلبيا مع دجلة فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي

الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح

الهجوم: أمير عادل – كالديرون – جورجينيو