شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة بعد التعادل مع دجلة ومسحة قبل الاستعداد لـ سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين راحة غدًا السبت، على أن يعود ‏الفريق للتدريبات الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل ‏باستاد الأهلي بالسلام، فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف ، ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة سونيديب.‏

وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة ‏الخامسة في بطولة الدوري الممتاز، وقال يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة وادي دجلة، وكان بإمكان الفريق أن يسجل خاصة مع الدقائق الأولى من المباراة عندما ‏أتيحت فرصة لمحمد شريف في الدقيقة الخامسة، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم، يوجد بها ‏جميع النتائج، وعلى الجميع أن يتقبل نتيجة التعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم.‏

وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي واجه فريقًا يجيد التحضير من خط ‏الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبد المنصف هو رجل المباراة، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات ‏والكرات الصعبة.‏

وأشار إلى أن الأهلي لم يؤدِّ بالشكل المطلوب في الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، وقبل نهاية الشوط الأول حصل الفريق على فرصتين من الناحية اليسرى، وكان بإمكانه ‏التسجيل.‏

وأكد موسيماني أن هناك غيابات 11 لاعبًا ما بين إصابات أو كورونا، ولكنه لا يبحث عن ‏أعذار، واضطر إلى تغيير طريقة اللعب والعودة إلى الطريقة الأولى 4-2-3-1 في مواجهة ‏اليوم، وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا قريبين من التسجيل في ظل الضغط القوي على ‏الفريق المنافس.‏

وشدد المدير الفني للأهلي على أن صلاح محسن لاعب صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو ‏دائمًا ما يقوم بتوجيهه، بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي للفريق.‏

وأوضح موسيماني أن الغيابات تدفعه إلى البحث عن بدائل وتنويع ‏طريقة اللعب، والأهلي خسر نقطتين اليوم أمام دجلة، ولكنه كمدرب تعلم أنه في غياب ‏الأساسيين كيف تلعب المجموعة الثانية في الفريق.‏

وأضاف: من الأفضل أن يكون هناك بدائل في كل مركز وأن يكون هناك دكة قوية، ‏ومع كل اختبار لكورونا دائمًا ما يسأل نفسه من سيكون خارج الفريق؟‏

وتحدث المدير الفني للأهلي عن الوافد الجديد والتر بواليا، مؤكدًا أنه سوف يساعد الفريق ‏خلال المرحلة المقبلة، وسيكون حلًّا في ظل التعايش مع فيروس كورونا الذي يتسبب في ‏غيابات إجبارية.

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أنه في حالة عودة الـ11 لاعبًا المصابين لن يكون ‏في حاجة إلى تدعيم، مشيرًا إلى أنه يحب سياسة التدوير بين اللاعبين