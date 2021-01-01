شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الاهلي و الزمالك فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية، فى إطار الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صعيد المجموعات الأربع، وقد فاز فى هذه الجولة كل من: الأهلى على الشرقية للدخان 0/3، والزمالك على الزهور 0/3، وبتروجت على مصر للبترول 0/3، وطنطا على أكتوبر 2/3، وإسكندرية للبترول على هليوبوليس 2/3، وسبورتنج على بنى سويف 1/3.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد، إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شددت نشرة تعليمات جائحة كورونا على ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، انطلاق الموسم الجديد، يوم 18 ديسمبر، بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل، قبل شهر رمضان.