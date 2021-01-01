شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف بعد مباراة الاهلي: أسعي لتحطيم أرقام قياسية ومش عايز الحضرى يزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، سعادته البالغة بالتعادل السلبى مع الأهلى فى المباراة التي جمعتهما اليوم بالدوري، لافتا إلى أن الفريق عقد العزم على عدم الخسارة اليوم وتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، ولكن هذا لم يتحقق بسهولة نظرا لمواجهة النادى الأهلى القوى والعنيد .

وقال عبد المنصف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد المباراة، إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق الأفضل مع فريقه، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق أرقام قياسية وهو أمر يحسب للكرة المصرية وليس فقط له، مداعباً عصام الحضرى، "أسعى لتحطيم أرقام عصام الحضرى بس مش عايزه يزعل منى عشان كل مرة يزعل يجيلى برد أو كورونا أو أى حاجة تعطلني"، موضحا أن الحضرى حارس كبير وحقق أرقاما قياسية كبيرة شرفت الكرة المصرية.

وأوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلى وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وقدم الأهلى عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلى لفوز ليكتفى حامل اللقب بالتعادل السلبى بعدما سبق وحقق الفوز فى أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلى قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وبدر بانون وعلى معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ؤليو ديانج وحمدى فتحى وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف ،

ولعب الأهلى كمباراة الليلة دون عدد كبير من لاعبيه بسبب كورونا أو الإًصابة حيث غاب عن الفريق كلاً من، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وعمرو السولية وجونيور اجاى وناصر ماهر واكرم توفيق ورامى ربيعة.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – إيهاب المباركى _أحمد مجدى – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون - جورجينيو.

وبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً وحاول التسجيل عن طريق صلاح حسن أو شريف أو وليد سليمان وسدد الأخير كرة قوية فى أول خمس دقائق مرت بجوار القائم.

واصل الأهلى الضغط على الفريق الدجلاوى وتبادل محمد شريف كرة مع وليد سليمان وكاد الأخير ينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة لكن دفاع الفريق الدجلاوى أنقذ الموقف فى الوقت المناسب.

فى الدقيقة 17 تألق محمد الشناوى وأنقذ فرصة خطرة من كالديرون ونشط أداء دجلة بشكل واضح وتحرر ن طريقته الدفاعية ولعب أكثر من كرة خطرة لكن الشناوى تألق وأنقذ الموقف.

عاد وليد سليمان ليشكل خطورة أكثر من مرة على دفاع دجلة وسقط فى أحدى الكرات على حدود منطقة الجزاء لكن أحمد الغندورحكم اللقاء رفض احتساب خطأ لصالح الأهلي.

الاهلى واصل سيطرته على اللقاء ولعب أكثر من كرة خطرة لكن دفاع دجلة تصدى لها وأهدر صلاح محسن أكثر من فرصة للتسجيل بعدما "طمع" بالكرة لكنه أهدر الفرص وسقط صلاح محسن للأصابة بعد تدخل قوى من أحمد مجدى وبعدها أنتهى الشوط بالتعادل السلبي

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط بكل قوة عن طريق القوة الهجومية الثلاثية المكونة من شريف وصلاح وسليمان ومعهم حسين الشحات الذى لعب بشكل فردى عنه جماعى خلال لقاء اليوم وأهتم بالمراوغة عن اللعب الجماعي.

وأرسل على معلول أكثر من كرة خطرة لشريف وصلاح وسدد قذيفة صاروخية تصدى لها عبد المنصف ببراعة ثم عاد الدولى التونسى لتمرير كرة بينية إلى صلاح محسن الذى سدد الكرة بشكل جيد لكن عبد المنصف عاد ليتألق.

وأشهر أحمد الغندور البطاقة الصفراء للمالى آليو ديانج لاعب الأهلى للخشونة وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات هجومية من الأهلى ودفع موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد ياسر ريان بدلاً من وليد سليمان وساهم نزول أحمد ريان فى تدعيم القوة الهجومية لكن تألق عبد المنصف حال دون تسجيل أهداف للأحمر، وفى أخر دقيقتين شارك محمد شكرى اللاعب الصاعد فى الأهلى بدلاً من صلاح محسن، وحاول الأهلى التسجيل لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.