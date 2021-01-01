الامارات | بالفيديو .. نقل لاعب سوداني إلى المستشفى بسيارة "نقل" في غياب "الإسعاف"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. نقل لاعب سوداني إلى المستشفى بسيارة "نقل" في غياب "الإسعاف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر الجهاز الطبي لفريق الشرطة القضارف، المنافس ضمن الدوري السوداني للاستعانة بسيارة مشجع من أجل نقل لاعب الفريق محجوب توكية، إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر مركب خلال مباراة فريقه أمام هلال الأبيض التي أقيمت عصر اليوم على استاد الهلال بالعاصمة الخرطوم ضمن الجولة الثانية للدوري السوداني لكرة القدم.

وسقط لاعب فريق الشرطة خلال الشوط الأول، مصاباً بكسر في قدمه خلال احتكاك مع أحد لاعبي فريق هلال الأبيض في الشوط الأول، لكن الملعب كان خالياً من سيارة الإسعاف ليضطر الجهاز الطبي إلى الاستعانة بسيارة ملاكي كانت خارج الاستاد، لنقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريب من الملعب.

وأمر حكم اللقاء باستكمال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 على الرغم من عدم وجود سيارة إسعاف، وهو ما يعتبر مخالفاً للوائح البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news