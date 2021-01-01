شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بعد تجديد عقود شيكابالا وجنش وأوباما وأبو الفتوح: أبناء النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بعد حسم اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز ملف التجديد رباعي الفريق الكروي الأول محمود عبدالرازق، شيكابالا، ويوسف إبراهيم، أوباما، وأحمد أبوالفتوح ومحمود عبدالرحيم، جنش، بالإضافة إلى تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي.

وأضاف قاسم أن تجديد اللاعبين يأتي لأنهم أبناء النادي، ويستحقون أن نقف بجانبهم خلال الفترة الحالية.

وأشار المشرف على الكرة، إلى أن هناك جلسة خلال الأيام المقبلة، تجمع إدارة النادي، مع التونسي فرجاني ساسي، لحسم ملف تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.