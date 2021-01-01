شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال طائرة الأهلي» يفوز على الشرقية للدخان في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الفوز على حساب فريق الشرقية للدخان، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، ونجح الفريق في فرض هيمنته على مجريات اللعب، محققًا الفوز بثلاثة أشواط نظيفة. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 25-13، وواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي حسمه بنتيجة 25-17، ليحقق الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-23. ويسعى الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، إلى استمرار العروض القوية في المباريات المقبلة، في إطار السعي نحو الفوز والحفاظ على لقب البطولة.