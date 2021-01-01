شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة لاعب الأهلي يحتل المركز التاسع في قائمة الأفضل لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمد مجدي حمزة، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي، إلى المركز التاسع في ترتيب أفضل 100 لاعب في عام 2020، في مسابقة «دفع الجلة» الصادر من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

واحتل اللاعب المركز التاسع في التصنيف، بعدما استطاع تحقيق رقم مميز، في مسابقة دفع الجلة خلال بطولة القاهرة الكبرى، حيث فاز بالمركز الأول وصعد إلى أوليمبياد طوكيو.

والمعروف أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يصدر تصنيفًا كل ثلاثة أشهر، طبقًا للأرقام الخاصة باللاعبين والفرق. يذكر أن محمد مجدي حمزة تمكن من الفوز بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة، بمسابقة 21.29 متر، ليتأهل إلى الأوليمبياد في إنجاز جديد للرياضة المصرية وللنادي الأهلي.