شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يمنح محمد عبدالمنصف لقب رجل مباراة الأهلي ودجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح بيتشو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، لقب رجل المباراة، لحارس وادي دجلة، محمد عبدالمنصف، الذي تصدى للعديد من الفرص الحمراء خلال لقاء وادي دجلة والأهلي، الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء مساء اليوم، أن الأهلي حاول خلق الفرص والتسجيل، ولكن دفاعات دجلة وحارسه كانت لهم الكلمة العليا لحرمان هجوم الأحمر من التسجيل.