شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف يكشف عن تعليماته للاعبي وادي دجلة خلال لقاء الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إنه سعيد بالتعادل أمام النادي الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وأضاف عبدالمنصف، خلال تصريحاته التلفزيونية مساء اليوم، أنه أعطى تعليمات للاعبي الفريق بين الشوطين، بغلق المساحات والخروج بالكرة من الخلف للأمام بطريقة سليمة لتجنب الهجمات المرتدة.