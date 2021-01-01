شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تألق عبدالمنصف منح وادي دجلة التعادل أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، إن تألق محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، كان سببًا رئيسيًا في تعادل الغزلان والنادي الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينمها اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وأضاف إسماعيل، خلال تصريحاته التلفزيونية مساء اليوم، أن الأهلي لم يخلق فرص مباشرة على المرمى، بسبب الغلق الجيد الذي نفذه لاعبي وادي دجلة.