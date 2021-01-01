شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يوقف مسيرة انتصارات الأهلي بتعادل سلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق وادي دجلة في الخروج بنقطة أمام الأهلي بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل السلبي، لتتوقف مسيرة انتصارات الفريق الأحمر مع الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

شهدت بداية المباراة ضغطًا قويًا من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، حيث أرسل حسين الشحات كرة إلى وليد سليمان على حدود منطقة الجزاء سددها لتمر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 19 ينقذ محمد الشناوي تسديدة قوية من الكولومبي دييجو كالديرون، في واحدة من أخطر فرص المنافس في الشوط الأول.

ويظهر صلاح محسن في الدقيقة 23 بعد أن يتسلم تمريرة رائعة من وليد سليمان، لكنه يسددها بقوة لتعلو عارضة مرمى وادي دجلة.

وفي الدقيقة 36 ينطلق صلاح محسن من منتصف الملعب ويسدد كرة قوية بعيدة عن مرمى وادي دجلة.

ويسدد أليو ديانج تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تصطدم في زميله محمد شريف وتخرج إلى ضربة مرمى لفريق دجلة.

ويهدر صلاح محسن فرصة ثمينة للتهديف في الدقيقة 44، بعد أن تسلم تمريرة حسين الشحات وسددها قوية برأسه ولكنها تعلو عارضة محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط مبكر من أجل إدراك هدف التقدم، وجاءت أولى الفرص في الدقيقة 55 عن طريق تسديدة صاروخية من علي معلول، ينجح محمد عبد المنصف في إخراجها إلى ضربة ركنية، بعدها تصل الكرة إلى حسين الشحات في الدقيقة 61، وينطلق ويسدد الكرة ولكنها ترتد من دفاعات فريق وادي دجلة.

وفي الدقيقة 64 يهدر صلاح محسن فرصة ثمينة للتهديف، بعدما سدد كرة رأسية ينجح محمد عبد المنصف حارس مرمى دجلة في التصدي لها.

ويسدد علي معلول كرة في الدقيقة 76 ولكن تصل بسهولة إلى محمد عبد المنصف، وتمر الدقائق الأخيرة من المباراة دون خطورة، لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

رصيد الأهلي ارتفع إلى النقطة العاشرة ويظل في المركز الثاني، خلف الجونة متصدر جدول المسابقة بـ11 نقطة، بينما وصل دجلة إلى النقطة الخامسة.