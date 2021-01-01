شكرا لقرائتكم خبر عن المهنا يسعى لكسر رقم داكار 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهى سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا ومساعداه أسامة السند ورائد أبو ذيب استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة الـ43 من رالي داكار السعودية 2021 على متن شاحنة ينموك إنتاج تجاري T5.1.

وينطلق الرالي الأصعب في العالم بعد غدٍ الأحد ويستمر حتى الـ15 من يناير الجاري، يقطع السائقون من خلاله أكثر من 7000 كيلو متر مروراً بأكثر من 10 مدن سعودية.

وأنهى الفريق صباح اليوم (الجمعة) عمليات الفحص الفني بنجاح ليأخذ بذلك الموافقة النهائية للمشاركة في الرالي ويقطع تذكرة العبور إلى المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الأحد بمسافة إجمالية 266 كيلو متراً، مها 277 كيلو مرحلة خاصة.

وسيواجه المهنا وبقية المشاركين تحدي المرحلة الأولى عبر الوديان باتجاه مدينة بيشة والتي تتميز بالوعورة الصخرية التي ستكون خطراً يهدد إطارات السائقين.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لفريق المهنا الذي يشارك بدعم شؤون الضباط برئاسة أمن الدولة ونادي ضباط قوى الأمن وزيج برنت ونعناع، إذ حقق العام الماضي المركز الثاني في فئة T5.1 (الشاحنات).

ويدخل المهنا مشاركته رقم 144 في مسيرته التي بدأت عام 2008 نجح من خلالها في تحقيق عدد من الألقاب المحلية والدولية، أبرزها وصافة بطولة العالم للراليات الصحراوية T2 عام 2010 ليكون بذلك أول سائق سعودي يرفع علم السعودية في الاتحاد الدولي للسيارات بعد تأسيس الاتحاد.

وأكد المهنا أن استعداداته هذا العام مختلفة عن النسخة الماضية، بسبب الاستفادة من عامل الوقت وأخذ وقت كافٍ لتجربة الشاحنة، وأوضح المهنا أن المشاركة في داكار تعتبر مستحيلة لمن لم يستطع الحصول على دعم كافٍ من الرعاة، مقدماً شكره الجزيل إلى كل من ساهم في تذليل الصعاب أمامه من أجل المشاركة ونيل شرف المشاركة في أصعب الراليات.

وأثنى إبراهيم المهنا على الدعم والاهتمام المباشرين من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة من وزارة الرياضة الأمر الذي ساهم في جذب كُبرى بطولات العالم إلى السعودية في مختلف الرياضات العالمية.