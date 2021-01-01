شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يحدد خماسي العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مبدئياً على قائمة خمسة لاعبين أجانب المشاركين في إياب نصف نهائي البطولة العربية أمام الشباب إذ اعتمد كاريلي على الحارس غروهي والمدافع أحمد حجازي وكريم الأحمدي ورودريغيز في خط الوسط ورومارينهو في خط الهجوم.



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