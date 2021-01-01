شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفتتح 2021 بإيقاف الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استقبل الوحدة عام 2021 بفوز جديد على حساب مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف يضاف لسلسلة الانتصارات للفريق المكاوي في الدوري السعودي للمحترفين.

وتمكن «الفرسان» من تحقيق انتصارهم الرابع توالياً، في حين توقفت سلسلة الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من دون خسارة ليستقبل العام الجديد بالخسارة الرابعة، ما جعل رصيده يتوقف عند 17 نقطة ويتراجع للمركز السادس، وقفز الوحدة للمركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويدين الفريق المنتصر لهدافه الفرنسي يوسف نيكاتي الذي سجل الهدفين من يسارية وضربة رأس في الدقيقتين 52 و89، وسجل للاتفاق فيليب كيس من نقطة الجزاء في الدقيقة 68.

وسيلتقي الوحدة في الجولة الثانية عشرة مع الفتح، بينما يسافر الاتفاق للقاء الشباب في الرياض.

وكانت الجولة الـ11 قد سجلت فوزاً عريضاً لأبها على مضيفه العين 4-2 ليقفز الأول إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة وتراجع العين للمركز قبل الأخير بعشر نقاط، وثبت الفتح فريق ضمك في المركز الأخير بهدفين لهدف ليرتفع رصيد الأول إلى 16 نقطة ويتقدم للمركز السابع وبقي ضمك على 8 نقاط.

وهدد الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك بالرحيل إذا لم تتمكن إدارة ناديه من جلب لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي، وقال «إذا لم يتم تزويد الفريق بالزاد البشري المناسب سأعود إلى بيتي، لا أستطيع البقاء، لدي محبون ولا أريد العودة إليهم بالأمراض».

وشن بن زكري هجوماً على الحكم تركي الخضير، وقال «منذ شاهدت الخضير حكماً للمباراة وأنا غير متفائل، لم أكسب معه ولا أدري لماذا يتعامل معي هكذا، في حالتين لضمك لم يعد لمراجعة الحالة وفي خطأ للفتح ذهب وعدله إلى ضربة جزاء، لو فعلها مع ضمك لن أنتقده لكنه لم يعرنا الاهتمام الذي كان يمنحه لحالات الفتح».

واستمر التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب أبها في إرسال رسائل مبطنة عندما قال بعد فوز فريقه «غير مقبول عملية تقزيم الكرة السعودية، بعض المدربين ينظرون عند الفوز ويتحدثون في أمور خارجية، أنا أدافع عن الدوري السعودي ولست مدرب «شو» والدوري السعودي هو الأقوى من ومن أفضل الدوريات العربية.