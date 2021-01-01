شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي صاحب أسرع هدف في تاريخ بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

واصل بني ياس عروضه الهجومية المميزة في دوري الخليج العربي وحقق فوزه السابع بعد تغلبه على ضيفه الظفرة 3-1 على ملعب الشامخة.

سجل سلطان الشامسي أولاً بعد مرور 18 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، وعزز سهم بني ياس سهيل النوبي التقدم في الدقيقة 21، قبل أن يبصم البرازيلي جواو بيدرو في شباك فريقه الذي أعاره لـ«السماوي» حينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61، وقلص المخضرم سعيد الكثيري النتيجة لصالح الظفرة في الدقيقة 65.

وبات سلطان الشامسي صاحب أسرع في هدف هذا الموسم وفي تاريخ نادي بني ياس، والثالث في تاريخ دوري المحترفين بالتساوي مع عبدالله النقبي ( شباب الأهلي) خلف البرازيلي أديلسون ( الشباب سابقاً) الذي سجل في مرمى الوحدة موسم 2013-2014 بعد مرور 11 ثانية، وخليفة عبدالله (الوصل) في مرمى دبا الفجيرة موسم 2012-2013 بعد مرور 13 ثانية.

وتشبث السماوي الذي سجل فوزه الثالث على التوالي بملعبه بعد تفوقه على العين والشارقة في الجولتين السابقتين، بموقعه في المربع الذهبي بعد أن وصل إلى النقطة 23 في المركز الرابع.

بينما تلقى «الفارس» ضربة أخرى توالياً بعد خسارته من النصر في الجولة الماضية ليبقى في مركزه العاشر بـ15 نقطة.

قدم أبناء المدرب الروماني إيسيلا شوطاً أولاً نموذجياً وضغط الفريق صاحب الملعب على أنفاس الضيوف منذ انطلاقة الصافرة وعانق الشامسي الشباك مبكراً قبل أن ينفرد السهم سهيل بالمرمى ولكن الحارس السناني تصدى للكرة.

واصل أصحاب «ملعب النار» المد الهجومي وسدد الأرجنتيني خيمينيز كرة زاحفة تصدى لها السناني بفدائية وحول الكرة إلى ركنية، قبل أن يعزز النوبي التقدم لـ«السماوي».

بعد التأخر بهدفين ظهرت أول ردة فعل للظفرة عن طريق رأسية من مسعود سليمان ذهبت لأحضان الظنحاني ومحاولة أخرى من كرة ضعيفة سددها المهاجم بنجامين عادت من أسفل القائم.

نتيجة الشوط الأول أعادت الفريقين من غرفة الملابس اكثر حماساً وقدما مباراة مفتوحة ليشهد الشوط الثاني هدفاً في شباك كل فريق وعدداً من الفرص المهدرة، وتنتهي المباراة بفوز بني ياس 3-1.