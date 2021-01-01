شكرا لقرائتكم خبر عن المرفقعات النارية تصيب العبدلاوي بجروح خطيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب مهاجم غلطة سراي التركي النروجي الدولي عمر العبدلاوي بجروح خطيرة في وجهه وعينيه بسبب مفرقعات نارية خلال احتفالات نهاية السنة بحسب ما اعلن طبيبه وناديه الجمعة.

وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث يخضع اللاعب للعلاج "وصل العبدلاوي إلى المستشفى مساء الخميس. هو مصاب في عينيه. قمنا بالاستعانة بطبيب تجميل ومجموعة من أطباء العيون".

ولم يفقد العبدلاوي النظر، لكن احدى عينيه تعرضت لأذى أكبر من الأخرى" مشيراً أنه من المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد. كما رفض تحديد موعد لعودة اللاعب إلى الملاعب.

اما رئيس نادي غلطة سراي مصطفى شينغيز الذي قام بزيارة اللاعب في المستشفى فقال في تصريحات نقلتها الصحف المحلية الجمعة "لا شك بان اللاعب تعرض لصدمة، لكنه في حالة ذهنية جيدة".

وتابع "حالته الصحية تتحسن ويجب ان نتحلى بالأمل. اعتقد بانه يتعين علينا الانتظار من أسبوع إلى أسبوعين لكي تتكون لدينا فكرة افضل عن وضعه".

وبحسب الصحف التركية، اصيب اللاعب عندما انفجرت احدى المفرقعات النارية بين يديه في منزله خلال احتفالات نهاية العام 2020.

وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد الفريق اردا توران بزيارة اللاعب المغربي الأصل (29 عاما) الذي انضم إلى غلطة سراي مطلع الموسم الحالي بعد ان دافع عن الوان ناديي مانشستر سيتي وأولمبياكوس اليوناني.

وابتعد العبدلاوي عن الملاعب لأسابيع عدة اواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر لإصابته بفيروس كورونا المستجد.