شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يفتقد 5 لاعبين أمام تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب خمسة لاعبين عن صفوف التشكيلة المدعوة لمواجهة تشيلسي في مباراة قمة الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لأنهم يخضعون للحجر الصحي، بعد أن تبين أن الفحوص التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية.

وكان مانشستر سيتي كشف وجود 4 إصابات في صفوف الفريق يوم عيد الميلاد، بينهم المهاجم البرازيلي جابريال جيزوس، والظهير الأيمن كايل ووكر، ثم خضع جميع لاعبي الفريق لفحوص إضافية يوم الاثنين الماضي فتبين وجود 3 إصابات جديدة، ما أدى إلى تأجيل المباراة ضد إيفرتون في اليوم ذاته.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة: «يخضع خمسة لاعبين للحجر الصحي على مدى 10 أيام».

وأضاف: «تبين في الفحوص الأولى إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا، ثم ثلاثة في الفحوص التالية». ولم يكشف النادي الشمالي هوية اللاعبين الثلاثة الجدد المصابين، لكن جميع المصابين سيغيبون عن المواجهة القوية ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأربعاء المقبل.

وكشف جوارديولا: «اتصلت شخصياً بكارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون لأشرح له الوضع. كان يمكن أن نلعب، لكن ماذا لو سافرنا بالحافلة وأصيب عدد جديد من اللاعبين؟ كان الأمر مخاطرة كبرى. الأمر لا يتعلق بما يحدث في مانشستر سيتي وحده؛ بل ما يحصل حول العالم بأكمله».

وتابع: «للأسف ثمة أشخاص يموتون حول العالم وفي إنجلترا. للأسف المشكلة لا زالت موجودة. نأمل أن تسفر الفحوص المقبلة عن حالات سلبية، ويعود اللاعبون الإيجابيون من دون أي مشكلة».