شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على فترة معايشة لـ هداف الناشئين في لشبونة البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق نادي المقاولون العرب على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدًا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.
وقال محمد عادل فتحي إنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق رحب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح بالعرض ووافق الكابتن عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني خاصة أن يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.
وكان المقاولون قد حصد أول ثلاث نقاط فى دورى الموسم الجارى، عقب فوزه على البنك الأهلى بثنائية نظيفة، سجلها لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى لاعبا ذئاب الجبل، ليتقدم المقاولون مركزًا فى الجدول ويحتل الترتيب رقم 17 برصيد 3 نقاط ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة أمام سيراميكا من الجولة الثالثة بسبب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستعاد المقاولون كل من، سيف الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى، بينما تبقى 3 لاعبين أخرين يخضعون للعزل الصحى من المرتقب عودتهم سريعاً فى ظل خضوعهم للبروتكول الطبى.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ 32 الأول فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين بتونس يوم الأربعاء المقبل، حيث يكفى المقاولون التعادل بأى نتيجة إيجابية للتأهل.
قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام يوم الأربعاء الموافق 6 يناير من العام الجديد 2021، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يوافق على فترة معايشة لـ هداف الناشئين في لشبونة البرتغالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.