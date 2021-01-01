شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراضات من دكة دجلة على حكم لقاء الأهلي لعدم احتساب ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض الجهاز الفني لفريق وادى دجلة على أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي التي أقيمت بين الفريقين منذ قليل في بطولة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي وذلك بسبب عدم احتساب ضربة جزاء للفريق الدجلاوى.

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلي وتعادل معه سلبيًا فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وقدم الأهلي عرضًا جيدًا لكن دجلة، وتحديدًا حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.