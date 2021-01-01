شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 1/ 1/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 1/ 2021 مباراتان فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث اصطدم الإنتاج الحربى بفريق بيراميدز فى مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا للفريق السماوى، كما واجه وادى دجلة نظيره الأهلى، فى لقاء قوى من الطرفين، وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مواجهات اليوم كالتالى..



جدول ترتيب الدورى

ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90

فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

أوقف فريق وادى دجلة انتصارات الأهلي وتعادل معه سلبياً فى المباراة التى جمعتها مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز. وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.

وادى دجلة يوقف انتصارات الأهلي فى ليلة تألق محمد عبد المنصف