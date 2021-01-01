شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 1/ 1/ 2021 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة، الموافق 1/ 1/ 2021 إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث اصطدم الإنتاج الحربى بفريق بيراميدز فى مباراة مثيرة شهدت ريمونتادا للفريق السماوى، كما واجه وادى دجلة نظيره الأهلى فى لقاء قوى من الطرفين انتهى بالتعادل السلبى.

ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90

فاز فريق بيراميدز بريمونتادا مُثيرة على الإنتاج الحربى بنتيجة 2 / 3 فى مباراة لم تخل من المتعة والإثارة، جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل عبد الله السعيد هدف تقدم بيراميدز، ثم أحرز معاذ الحناوى التعادل من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم مصطفى الجمل للإنتاج، بعدها سجل رمضان صبحى الهدف التعادل بهدف + 90، ثم سجل إريك تراورى الهدف الثالث فى الدقيقة 95.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة محتلاً المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة الرابعة فى المركز السادس عشر.

وادى دجلة يوقف انتصارات الأهلي فى ليلة تألق محمد عبد المنصف