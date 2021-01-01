عبد الحفيظ يحصل على إنذار بعد انفعاله على حكم مباراة الاهلي ودجلة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على حكم مباراة فريقه أمام وادى دجلة بسبب اعتراضه على الوقت بدل الضائع فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي ، واعترض عبد الحفيظ على احتساب أحمد الغندور حكم المباراة 4 دقائق فقط وقتا بدلا من الضائع، وهو وقت رأه مدير الكرة بالأهلي قليلا للغاية ولا يتناسب مع توقف اللعب كثيراً لإصابة أكثر من لاعب من الفريقين، وأشهر الغندور بطاقة صفراء لسيد عبد الحفيظ بسبب هذا الاعتراض. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن. خط الهجوم: محمد شريف. بينما تشكيل وادي دجلة جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف الدفاع: يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي الوسط: أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح الهجوم: أمير عادل – كالديرون - جورجينيو

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