حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90 ريمونتادا رمضان صبحي وتراورى تقود بيراميدز للفوز على الإنتاج + 90.. فيديو استبعاد مصطفى محمد وساسى وعودة طارق حامد لقائمة الزمالك أمام إنبى والتر بواليا أول كونغولي بالأهلي والجنسية رقم 25 فى تاريخ النادى أحمد سامى يغيب عن بيراميدز أمام البنك الأهلى للإيقاف فرجانى ساسى فى رسالة غامضة عبر "إنستجرام": لقد طفح الكيل الأهلي يكشف تفاصيل فشل مفاوضات ضم سيرينو أشرف قاسم: لجنة الزمالك نجحت فى إنجاز "المهام الصعبة" وجلسة مع ساسى تحديد مصير جيرالدو فى الأهلي خلال 48 ساعة تمهيدا لقيد والتر بواليا رسمياً.. الإسماعيلى يقبل اعتذار محمد وهبة ويعين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا

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