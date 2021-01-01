شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط ودجلة يحافظ على التعادل السلبى بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ووادي دجلة المقامة حالياً باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز ومازلت النتيجة هي التعادل السلبي.

وبدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً وحاول التسجيل عن طريق صلاح حسن أو شريف أو وليد سليمان وسدد الأخير كرة قوية في أول خمس دقائق مرت بجوار القائم.

واصل الأهلي الضغط على الفريق الدجلاوي وتبادل محمد شريف كرة مع وليد سليمان وكاد الأخير ينفرد بمحمد عبد المنصف حارس دجلة لكن دفاع الفريق الدجلاوي أنقذ الموقف في الوقت المناسب.

في الدقيقة 17 تألق محمد الشناوي وأنقذ فرصة خطرة من كالديرون ونشط أداء دجلة بشكل واضح وتحرر ن طريقته الدفاعية ولعب أكثر من كرة خطرة لكن الشناوي تألق وأنقذ الموقف.

عاد وليد سليمان ليشكل خطورة أكثر من مرة على دفاع دجلة وسقط في أحدى الكرات على حدود منطقة الجزاء لكن أحمد الغندورحكم اللقاء رفض إحتساب خطأ لصالح الأهلي.

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي ووادي دجلة باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز، ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وأحمد رمضان بيكهام ؤليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف ، ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد ياسر ‏ريان وزياد طارق وأحمد نبيل ومحمد شكري وعربي بدر.

فيما يضم تشكيل دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف _يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعي – إيهاب المباركي _أحمد مجدي – محمد رضا – عمرو صالح _أمير عادل – كالديرون - جورجينيو.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الاهلي العديد من الغيابات أبرزها ، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور اجاي وناصر ماهر واكرم توفيق ورامي ربيعة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل إستكمال رحلة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ43 في تاريخه والسادسة على التوالي ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعدما فاز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والإتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي ليحصد حامل اللقب 9 نقاط كاملة من 3 مبارياته لعبها في بطولة الدوري حتى الأن.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة برصيد 9 نقاط وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد ويحتل المركز الثانن خلف الجونة صاحب القمة برصيد 11 نقطة وأن كان الجونة قد خاض خمسة مباريات بعكس الأهلي الذي خاض 3 مباريات فقط أما وادي دجلة فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وهزيمة في 3 مباريات وسجل لاعبيه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضاً